Американский бизнесмен Илон Маск назвал "переворотом" события на Майдане, которые произошли в 2014 году.

Он употребил это слово в одной из дискуссий в твиттере.

Отвечая на реплику пользователя Kanekoa (который процитировал мысль одного американского ученого-историка о том, что свержение президента Януковича стало для Путина "последней каплей"), Маск написал: "Эти выборы (2010 года - Ред.), возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был".

Под этим твитом предсказуемо разгорелась дискуссия, в которой Маску украинские комментаторы эмоционально доказывали, что Майдан - это не переворот.

Позже на реплику Илона Маска отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Свободные общества влияют на государства путем диалога/выборов. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - написал Подоляк у себя в твиттере.

Ранее американский бизнесмен и владелец социальной сети Twitter Илон Маск обвинил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта в Украине.

Также сообщалось, что Илон Маск указал на опасность "для всего мира" в случае "безжалостной эскалации в Украине".