Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть Украине полный доступ к интернету от "Старлинк".

Келли написал твит, где призвал "восстановить полную функциональность спутников Starlink".

"Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь. Спасибо", - написал астронавт.

Ранее принадлежащая Илону Маску компания SpaceX заявила, что ограничила действие Starlink для управления боевыми дронами ВСУ, поскольку такого не было в договоренностях с Украиной.

Судя по его ответу на твит, он не настроен возвращать полный доступ.

"Вы достаточно умны, чтобы не глотать информацию СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink - это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне", - написал миллиардер.

Ранее у Зеленского отреагировали на решение SpaceX ограничить использование интернета Starlink для ВСУ.

И хотят обсудить с Маском проблему доступа украинских дронов к интернету Starlink.

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