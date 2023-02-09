Компания Илона Маска SpaceX ограничила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины, так как компания не хочет, чтобы украинские военные использовали Starlink в наступательных целях.

Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, пишет Reuters.

По ее словам, спутниковый интернет "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его таким образом, что не являлось частью каких-либо договоренностей", - сказала она.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл добавила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления боевыми дронами.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. И мы уже их сделали", - добавила президент SpaceX.

По ее словам, поставка "Старлинка" в Украину предназначалась для гуманитарных целей - предоставления доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала Шотвелл.

В конце января Минобороны Украины сообщало, что в Украине формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Как заявлялось, они будут оснащены терминалами Starlink.

Также мы писали о том, что глава Минцифры рассказал, как просил Маска поставить в Украину системы Starlink.