В Офисе президента отреагировали на решение SpaceX ограничить использование Вооруженными силами Украины интернета Starlink для управления дронами.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал данное решение.

"Год сопротивления Украины и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и Украины, и тогда не выдумывают как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - сообщил советник.

Ранее о том, что SpaceX отключила услугу интернета Starlink для военных дронов Украины, сообщала президент компании Гвинн Шотвелл.

Напомним, в конце января Минобороны Украины сообщало, что в Украине формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Как заявлялось, они будут оснащены терминалами Starlink.

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