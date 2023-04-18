В сети появилось видео, на котором, как сообщается, офицер Нацгвардии в военной части избивает солдата-срочника.

Причины конфликта неизвестны. Местом инцидента назвали Ивано-Франковск.

После резонансного видео в Нацгвардии начали служебную проверку по факту избиения солдата старшим лейтенантом.

"Оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера", - говорится в заявлении.

Напомним, похожий случай ранее произошел в Житомире. Тогда инициировали служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д.

В итоге офицера отправили под круглосуточный домашний арест. Дело передали в суд.

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