Младший лейтенант, избивший солдата в одной из воинских частей Житомирской области, взят под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет "Интерфакс-Украина".

"Решением суда командира, подозреваемого в избиении солдата, взяли под круглосуточный домашний арест", - сообщили в ГБР.

На время расследования командира отстранили от службы.

Напомним, 16 марта младшему лейтенанту, избившему солдата в одной из воинских частей Житомирской области, правоохранители сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, будучи в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения. Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

По факту избиения солдата проходит служебное расследование с участием целого ряда служб - контрразведки, ГБР, Службы военного правопорядка и т.д.

Тем временем война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

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