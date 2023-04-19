"Страна" поговорила с украинскими грузоперевозчиками и аграриями, которые стали заложниками недавнего запрета на импорт аграрной продукции в некоторых странах ЕС. Причем они говорят, что проблемы начались у них ещё до того, как запрет был введён официально.

Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Галаб Донев заявил, что Болгария вводит запрет на ввоз продуктов питания из Украины, за исключением транзита. Ранее уже начал действовать запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу, Венгрию и Словакию, что повлекло за собой огромные очереди на границах Украины с ЕС, а также блокировку огромного количества грузовиков непосредственно в странах Европы.

По данным грузоперевозчиков, украинскую аграрную продукцию не растамаживают в Болгарии уже более трех недель и причин никто не объясняет.

"У нас три грузовика по 22 тонны зерна в каждом. Машины стоят уже третью неделю в Болгарии и никто нас не отпускает. А таких, как мы перевозчиков здесь - сотни",- рассказывает руководитель транспортной компании Вадим Трохимов.

По словам перевозчика, еще 30 марта его грузовики приехали в Болгарию, привезли зерно, по контракту их должны был выгрузить в тот же день, но до сих пор машины никто не разгрузил.

"Проблема в том, что машины даже никто не растаможил, я не могу оставить товар до выяснения всех обстоятельств и просто уехать, не могу вернуться в Украину с товаром так как по документам я везу товар в ЕС. Для этого мне должны дать документ о возврате продукции, а его никто не дает. Мы оказались в ловушке. Каждый день простоя компания теряет 4 тысячи гривен. Это зарплата водителя и простой грузовика который в это время ничего не зарабатывает. Все, что нам говорят в Болгарии, это просто ждать. Сами болгары, которые принимают груз ничего не знают им просто сказали, не растамаживать грузовики из Украины и все",- жалуется Вадим.

Производители аграрной продукции также возмущены подобными действиями со стороны стран ЕС.

По словам одного из аграриев, он отправил свою продукцию в Польшу и Болгарию за несколько недель до начала запрета на импорт продукции из украины.

"Чтобы доставить 22 тонны продукции, мне нужно заплатить $1800 грузоперевозчику.

Сначала мою продукцию продержали две недели в Польше и Болгарии после чего, сославшись на решение правительства, отправили товар обратно. К слову, это в контракте не прописано и мне никто не собирается возмещать убытки.

Получается, мне нужно заплатить еще $1800 перевозчику за доставку обратно, но при этом товар я не продал. Также перевозчики требуют оплатить их простой, а этих денег у меня нет так как, повторюсь, я не продал свою продукцию. А болгарская сторона вообще не собирается покрывать какие-либо мои расходы", - говорит аграрий.

По словам перевозчиков, запрет на экспорт аграрной продукции из Украины увеличил и без того огромные очереди на границе.

"Из-за того, что многие машины с агропродукцией не пропускают или по несколько раз проверяют документы, действительно ли груз везут транзитом, это спровоцировало задержки с оформлением документов. В связи с чем уменьшилось количество грузовиков, которые проходят границу за сутки. Сейчас очереди на украино-польской таможне достигают 35 км и продолжают увеличиваться. На границе с Румынией и Молдовой такая же ситуация", - рассказывать Вадим Трохимов.

Отметим, что по данным Reuters, Евросоюз готовит масштабные ограничения на ввоз продовольствия из Украины после решения четырех стран запретить импорт.