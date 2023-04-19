Болгария вводит запрет на ввоз продуктов питания из Украины, за исключением транзита.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Галаб Донев в начале сегодняшнего заседания правительств.

"Основная причина в том, что в прошлом году, вопреки идее так называемых коридоров солидарности, в стране остались значительные объемы продовольствия и были нарушены основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится , что вполне реально после введения подобных запретов из других стран, можно достичь крайне серьезных последствий для болгарского бизнеса", - сообщил Донев.

Он также заявил, что "мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские власти все еще рассматривают адекватный ответ на изменившиеся обстоятельства, которые привели к коридорам. солидарности".

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому.

При этом, вчера Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории после запрета на ввоз продовольствия и зерна из Украины. Его разблокируют в ночь на пятницу.