Правящая Социал-демократическая партия Румынии просит правительство приостановить импорт зерна из Украины.

Об этом сообщают румынские СМИ.

"СДП потребует у правящей коалиции принятия политического решения, которое обязывает правительство Румынии срочно выдать нормативный акт о временном приостановлении импорта агропродовольственной продукции из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих общую границу с этой страной", – говорится в заявлении партии.

При этом транзит предлагают не запрещать (много украинского зерна экспортируется через румынский порт Констанца).

Такую меру объясняют необходимостью защиты румынских фермеров "в условиях, когда компенсации, полученные от Еврокомиссии, не могут покрыть общую стоимость нанесенного им ущерба".

Ранее ограничения были введены Венгрией, Польшей и Словакией.

Позже власти Польши сообщили, что польско-украинские переговоры о возобновлении транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу не оказались успешными.

Также стало известно, что на границе с Польшей скопилась украинская молочка из-за приостановки экспорта.