Польско-украинские переговоры о возобновлении транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу не оказались успешными.

Об этом сообщил во время встречи с фермерами в Дорохуске министр сельского хозяйства Роберт Телус. Его слова приводят польские издания.

По информации медиа, провал переговоров связан с тем, что Варшава и Киев пока не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые давали бы гарантии, удовлетворившие бы польских аграриев.

Министр Телус подчеркнул важность того, чтобы украинская продукция, ввозимая транзитом в Польшу, затем покидала страну.

"Мы будем работать, пока не достигнем 100%-й гарантии для польских фермеров", - заверил глава Минсельхоза.

Телус также утверждает, что многое зависит от правил, которые должен принять Брюссель. По этому вопросу Польша вместе с несколькими партнерами вскоре обратится в Еврокомиссию.

Расходы на помощь Украине должны лечь на все европейские страны, а не только на Польшу, заявил Teлус.

Как сообщала "Страна", Польша, Венгрия и Словакия официально запретили импорт украинского зерна и других разных продуктов, ответив на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает неконкурентной местную продукцию.

В ЕС считают, что введенные Польшей, а вслед за нею Венгрией и Словакией ограничения по поставкам украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и Евросоюзом.

Ранее мы сообщали, чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы.