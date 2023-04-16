Венгрия, в отличие от Польши, продолжит транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт.

Об этом заявляет в Facebook Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам онлайн-встречи главы ведомства Николая Сольского с его венгерским коллегой Иштваном Надем.

Сольский сообщил о необходимости продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозпродукции и неприемлемость односторонних решений.

В то же время министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем.

Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

Напомним, недавно Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает запрет на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы.