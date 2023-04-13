В Словакии запретили переработку и продажу зерна из Украины.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСР.

По данным агентства, в поступившей в страну украинской пшенице обнаружены пестициды, запрещенные в Евросоюзе и оказывающие негативное влияние на здоровье человека.

Поэтому запрет касается также уже произведенной из него муки.

При этом, согласно информации местных СМИ, словацкий Минсельхоз не ввел запрет на импорт с Украины зерновых культур и произведенных из них продуктов, однако рекомендовал воздержаться от него.

Ранее мы рассказывали, что румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят транзит и импорт зерна из Украины на период с 15 июня 2023 года до 15 марта 2024 года.

Также "Страна" сообщала, что Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

Кроме того, Венгрия призывает Еврокомиссию вернуть пошлины на более дешевую украинскую сельхозпродукцию и усиливает контроль. Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что эти меры необходимы для "защиты интересов европейских фермеров, которые несут убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам".