Украинское зерно негативно влияет на доходы европейских фермеров. Фото: Pixabay

Евросоюз может вновь ввести импортные пошлины на украинское зерно.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в письме на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии заявили, что масштабы роста цен на продукты, включая зерновые масличные культуры, яйца, мясо птицы и сахар, были "беспрецедентными".

С 2022 года большое количество украинского зерна, более дешёвого, чем произведённое в ЕС, попадает в страны Центральной Европы, что сказывается на ценах и доходах местных фермеров.

ЕС может вернуть пошлины на украинское зерно

Премьер-министры призвали к принятию мер по ограничению негативного влияния на рынок импорта из Украины.

"Давайте поддержим Украину, но сделаем это мудро и, прежде всего, поставим на первое место интересы страны и польских фермеров", - написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий призвал учитывать интересы польских фермеров

Ранее мы писали, что Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

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