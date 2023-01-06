Сокращения площадей посева озимых культур в Украине достаточно существенно. Помимо боевых действий на это повлияли погодные условия.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона.

"Весной аграрии готовы максимально компенсировать эти незасеянные площади. Хотя, мы и понимаем, что посевные площади все равно будут минимум на 20% меньше показателя 2021 года. Прежде всего, из-за продолжения временной оккупации областей Украины на юго-востоке и из-за интенсивного минирования российскими оккупантами сельскохозяйственных земель на деоккупированной Харьковщине и Херсонщине", - сказал он.

По его словам, основной вызов для аграриев состоит в проведении качественной весенней посевной, ведь нужно найти достаточно финансовых ресурсов, чтобы купить семена, дизель, минеральные удобрения, средства защиты растений.

Напомним, в Украине из-за войны урожай зерновых культур снизился на 40%.

Еще летом аграрии предупредили правительство Украины о серьезном кризисе в сельском хозяйстве и называли причины, среди которых зарастание полей сорняками, банкротство тысяч сельскохозяйственных предприятий и невыплата арендной платы за землю.