Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят транзит и импорт зерна из Украины на период с 15 июня 2023 года до 15 марта 2024 года.

Об этом сообщает Альянс сельского хозяйства и сотрудничества (ААС).

В местном ААС заявили, что из-за дешевого украинского зерна аграрный рынок "сильно нарушен в ущерб румынским фермерам". Многие из них будут вынуждены в этом году закрыться из-за высоких затрат на выращивание сельхозкультур, и перспектива реализации продукции по ценам ниже себестоимости "даже при хороших условиях производства их не спасет".

В Альянсе отмечают, что сумма в 10 млн евро, выделенная Европейской Комиссией Румынии для смягчения ущерба, незначительна.

На прошлой неделе в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии фермеры протестовали против увеличения поставок зерна из Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.

После этого Венгрия решила ввести новые меры по контролю украинского зерна.

Также Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу. По словам министра сельского хозяйства Польши, "будет разрешен только транзит через Польшу".