Зерновая сделка находится в критическом состоянии из-за действий России.

Об этом заявил в интервью The Guardian заместитель министра Украины по вопросам морских портов и мореплавания Юрий Васьков.

D рамках соглашения, подписанного в июле прошлого года Киевом и Москвой, представители России, Турции и ООН инспектируют суда на пути в украинские порты и из них. Совместная комиссия согласовывает названия судов, подлежащих осмотру. Однако во вторник никаких проверок не было, заявил Васьков.

По его словам, украинская сторона представила названия трех сухогрузов-зерновозов в соответствии с договором. Однако россияне вычеркнули названия и вписали другие прибывающие суда из текущей очереди, состоящей из 50 кораблей. В результате, по словам Васькова, ни одному судну не разрешили продолжить свой путь, что равносильно фактической блокаде сделки Москвой.

"Сегодня у нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – сказал Васьков.

По словам Васькова, если противостояние продолжится, мировые цены на продукты питания, вероятно, вырастут на 15%. Он сказал, что украинские фермеры будут вынуждены снова запасаться зерном, как прошлым летом, и столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Он добавил, что Киев срочно поднял вопрос о нарушении во вторник с ООН и Турцией.

Недавно Владимир Путин высказался о том, что Россия может не продлить зерновую сделку после 18 мая.

Между тем заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отправилась с визитом в Индию уговаривать Нью-Дели присоединиться к зерновой сделке.