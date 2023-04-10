Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отправилась с двухдневным визитом в Индию.

Она уже встретилась с секретарем Западного направления Министерства иностранных дел Индии Санджаем Вермой и призвала Нью-Дели присоединиться к зерновой сделке и "формуле мира" президента Владимира Зеленского.

"Рада посетить землю, которая породила множество мудрецов, святых и гуру. Сегодня Индия хочет быть Вишвагуру, всемирным учителем и арбитром. В нашем случае мы имеем очень четкую картину: агрессор против невинной жертвы. Поддержка - единственно правильный выбор для истинного Вишвагуру", - заявила Джапарова в Twitter.

Она отметила, что для Украины "важно иметь Индию на борту".

Индийский дипломат также сообщил о встрече.

"Приятно принимать заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Поделились взглядами. Обсудили двусторонние обязательства и дальнейшее сотрудничество. Желаем ей удачной поездки", - отметил Верма.

Согласно информации на сайте МИД Украины, визит Джапаровой в Индию продлится 2 дня - 10-11 апреля. Дальше она встретится с государственным министром иностранных дел - государственным министром культуры Индии Минакаши Лекхи и заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Викрамом Мисри.

Запланирован, в частности, диалог о возобновлении работы межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, а также пути активизации отношений между двумя странами. в рамках всеобъемлющего партнерства.

Джапарова также примет участие в "круглом столе" с Indian Strategic Community и интерактивном общении с представителями Индийского совета по международным делам, а также даст интервью ведущим индийским СМИ.

Ранее представитель Индии на саммите G20 призвал "отойти" от темы войны в Украине и заявил, что "мир должен двигаться дальше".