Индия не является союзницей США и никогда ею не станет, но это не исключает близкого партнерства по многим направлениям.

Об этом сказал координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

"Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнерами и разделять подходы ко многим вещам", - сказал он.

Год назад администрация Джо Байдена предупредила Нью-Дели о "значительных и долгосрочных" последствиях за сотрудничество с Москвой.

А летом США призвали Индию покупать не слишком много российской нефти и сбивать цену.