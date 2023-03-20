Президент РФ Владимир Путин, которого цитируют росСМИ, высказался о том, что Россия может не продлить зерновую сделку после 18 мая.

"Вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке будет решаться в зависимости от учета нашей позиции", - заявил президент РФ.

Причем этот вопрос он увязал не только со снятием санкций с российского сельхозэкспорта, но и с Африкой - выступая на парламентской конференции "Россия - Африка", куда прибыли более 40 делегаций из стран этого континента.

По словам российского президента, РФ настаивает на том, чтобы зерно отправлялось "не в сытые страны", а в Африку, куда "сейчас только 3% ушло". "Если мы примем решение не продлевать зерновую сделку, мы это зерно поставим в Африку бесплатно", - заявил Путин.

В свою очередь МИД РФ опубликовал перечень российских требований для продолжения "зерновой сделки" после 18 мая (то есть, через 60 дней после ее последнего продления).

Соответствующий список появился в телеграм-канале российского ведомства.

Один из интересных пунктов - восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". А также:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями плюс снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Напомним, сегодня в МИД заявили, что Россия приостановит свое участие в зерновой сделке с 18 мая, если не будет исполнена ее российская часть.

Также сообщалось, что ранее в Кремле текущее продление зерновой сделки назвали "жестом доброй воли".