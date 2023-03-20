Россия приостановит свое участие в зерновой сделке с 18 мая, если не будет исполнена российская часть (то есть, снятие санкций с агроэкспорта РФ).

Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

В заявлении говорится, что в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая, и что "без продвижения выполнения российской части сделки участие России в ней будет приостановлено",

Эта позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также ООН, говорится в заявлении.

Ранее в Украине заявили, что зерновое соглашение официально продлено на 120 дней.

Также сообщалось, что Москва позже снова заявила о вдвое меньшем сроке.

Кроме того, мы писали, что в Кремле продление зерновой сделки назвали "жестом доброй воли".

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.

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