Власти Польши запретили ввоз продовольствия и зерна из Украины.

Об этом заявил глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет RMF24.

"Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины в Польшу", - говорится в заявлении.

По словам Качиньского, страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение.

Он добавил, что о принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения. Качиньский также сказал, что речь идет о фундаментальных вещах.

Напомним, по данным Reuters, в конце марта премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии заявили, что с 2022 года большое количество украинского зерна, более дешёвого, чем произведённое в ЕС, попадает в страны Центральной Европы, что сказывается на ценах и доходах местных фермеров.

Ранее мы рассказывали, что Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

Польские фермеры даже грозили испортить визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Но позже Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава уладили спор из-за экспорта украинского зерна, на который жаловались польские фермеры.