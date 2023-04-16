Венгрия временно запретила импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов.

Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает пресс-служба ведомства.



"Правительство Венгрии привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер Евросоюза оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых в Украине или поступающих оттуда, в Венгрию", - говорится в сообщении.

Запрет продлится до 30 июня 2023 года. До этого времени Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов из Украины, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.

Напомним, сегодня правительство Польши приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия в страну из Украины. Под запрет попали продукты как растительного, так и животного происхождения.

В ответ на решение Варшавы в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины обвинили Польшу в нарушении договора по импорту зерна.