В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины осудили решение Польши о запрете ввоза украинского зерна.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решения Польши противоречат договоренностям.

"Неделю назад мы согласовали, что 4 культуры - пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса - до 1 июля 2023 будут идти через Польшу только транзитом. На этой неделе мы достигли ряда договоренностей для развития взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства и решения проблем логистики и согласовали текст меморандума о взаимопонимании", - добавили в Минагрополитики.

В Министерстве заявили о том, что понимают обстоятельства польских фермеров, однако подчеркнули, что сейчас "самая сложная ситуация у фермеров Украины".

Украина предлагает в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы Украины и Польши в духе конструктивного надежного эффективного сотрудничества для обеих стран и должным образом урегулирует вопросы транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши, добавили в ведомстве.

Напомним, по данным Reuters, в конце марта премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии заявили, что с 2022 года большое количество украинского зерна, более дешёвого, чем произведённое в ЕС, попадает в страны Центральной Европы, что сказывается на ценах и доходах местных фермеров.

После этого Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

Однако позже Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава уладили спор из-за экспорта украинского зерна, на который жаловались польские фермеры.