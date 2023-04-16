В пятницу, 15 апреля, Польша и Венгрия официально запретили импорт украинского зерна - ответив таким образом на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает не конкурентной местную продукцию. А поляки, к тому же, ещё ввели и запрет на транзит.

И, судя по всему, скоро такие же решения могут последовать от других стран, через которые украинское зерно везут в Европу или на перевалку в порты. Об этом говорят в Румынии, Словакии и Болгарии.

Эти страны таким образом выступили и против Брюсселя, который ранее снял пошлины с украинской агропродукции. И Еврокомиссия сегодня уже выпустила резкое заявление на сей счет, осудив Будапешт и Варшаву.

Ситуация показательна со многих точек зрения.

Во-первых, достаточно двусмысленной смотрится позиция Польши, которая позиционирует себя как главный союзник Украины и "проводник" украинских интересов на Западе. Несмотря на "братский" визит Зеленского в Варшаву, который состоялся недавно, Польша первой запретила не только импорт, но и транзит украинского зерна (пока не появится механизм, гарантирующий, что зерно не будет оседать в Польше).

То есть в реальности главный союзник Украины достаточно быстро закрутил экономические гайки, когда речь пошла о собственных убытках.

Тому же примеру последовала Венгрия. И, если так же поступят и другие граничащие с Украиной страны ЕС, то сухопутный экспорт украинского зерна в Европу будет заблокирован. Что, вероятно, также является целью этих стран, для которых беспошлинный ввоз даже транзитом является фактором, снижающим цены по всему ЕС (и, следовательно, предвещающим убытки работающим на этом рынке местным фермерам).

Судя по всему, транзитные страны намерены начать торги как с Украиной, так и с Брюсселем по урегулированию вопроса и выбиванию преференций для своего сельского хозяйства (либо же по квотированию или возврату пошлин для украинской продукции).

Второй фактор - в мае встанет вопрос о дальнейшем функционировании зернового коридора по Черному морю, который Россия угрожает не продлить без выполнения своих условий по снятию ограничений на экспорт российских зерна и удобрений. Если к тому времени вопрос с восточной Европой не будет урегулирован, то экспорт украинского зерна рискует быть практически полностью заблокированным.

Теоретически этот фактор может обусловить выполнение Западом хотя бы части требований РФ по зерновому коридору. Либо же Брюссель надавит на восточных европейцев и те отменят ограничения.

Ранее мы писали, что Украина обвинила Польшу в нарушении договора из-за приостановки импорта зерна.

Также "Страна" сообщала, что власти Болгарии задумались о запрете импорта украинского зерна.