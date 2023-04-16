Введенный вчера запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны.

Об этом написал в твиттере министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

"Запрет полный, включая запрет транзита через Польшу. Вопрос транзита будет обсуждаться с украинской стороной о построении жесткой системы и гарантировании прохождения товаров через Польшу", - говорится в посте министра.

Согласовать систему, позволяющую украинскому зерну пересекать польскую территорию, не попадая на местный рынок, предстоит на переговорах, которые намечены на понедельник.

При этом Еврокомиссия считает неприемлемыми введенные Венгрией и Польшей односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции из Украины, пишет Reuters.

"Еврокомиссии известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС - это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы", - заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, вчера власти Польши запретили ввоз продовольствия и зерна из Украины. Глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение. Он добавил, что о принятых решениях Польша проинформировала украинскую сторону и готова в любой момент начать переговоры по урегулированию этого вопроса в виде межгосударственного соглашения.

Позже в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины осудили решение Польши о запрете ввоза украинского зерна. В ведомстве отметили, что решения Польши противоречат договоренностям.

После чего временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов также ввела Венгрия.