Словакия станет еще одной европейской страной, которая запретит импорт зерна из Украины. Временные ограничительные меры анонсировал премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Кроме зерна будет запрещен и ввоз других отдельных продуктов.

Ранее Польша и Венгрия официально запретили импорт украинского зерна - ответив таким образом на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает неконкурентной местную продукцию. А в Польше к тому же еще ввели и запрет на транзит.

Мы подробно рассказывали об этом в отельном материале.

Напомним, ранее в Словакии запретили переработку и продажу зерна из Украины. По данным СМИ, в поступившей в страну украинской пшенице обнаружены пестициды, запрещенные в Евросоюзе и оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Поэтому запрет касается также уже произведенной из него муки.

Также мы писали, что румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят транзит и импорт зерна из Украины на период с 15 июня 2023 года до 15 марта 2024 года.