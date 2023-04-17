Россия заблокировала 50 судов с украинским зерном в Черном море. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель отметил, что последствия войны в Украине отрицательно сказываются на ситуации в мире.

"Последствия войны затрагивают всех нас. Россия в очередной раз блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействовать экспорту через дороги солидарности ЕС, которые доставили в свет 25 миллиардов тонн зерна", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Напомним, введенные Венгрией, Польшей и Словакией ограничения по поставкам украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

На этой неделе представители стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как сообщала "Страна", Польша, Венгрия и Словакия официально запретили импорт украинского зерна и других разных продуктов, ответив на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает не конкурентной местную продукцию.

И, судя по всему, скоро такие же решения могут последовать от других стран, через которые украинское зерно везут в Европу или на перевалку в порты. Об этом говорят в Румынии и Болгарии.

Мы подробно рассказывали об этом в отельном материале.