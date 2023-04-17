Евросоюз на этой неделе обсудит импорт украинского зерна, который уже запретили в ряде стран
Представители стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.
"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия предоставят определенные объяснения, а также будет реакция Еврокомиссии. Есть проблема, и мы ожидаем, что Еврокомиссия выступит с предложением по этому поводу...Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", – сказал он.
Чиновник добавил, что этот вопрос поднимался на последнем саммите национальных лидеров ЕС, в частности, Словакией и Румынией.
Напомним, Польша и Венгрия официально запретили импорт украинского зерна - ответив таким образом на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает не конкурентной местную продукцию. А поляки, к тому же, ещё ввели и запрет на транзит.
Вчера в Польше заявили, что запрет на импорт украинского зерна касается и его транзита в третьи страны.
А сегодня и Словакия объявила, что временно запретит импорт украинского зерна.
Чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы мы писали в отдельном материале.