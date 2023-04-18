На фоне ситуации с блокадой экспорта украинского зерна странами Восточной Европы Еврокомиссия намерена увеличить поддержку фермеров пяти пострадавших стран с 75 до 100 млн евро.

Об этом cообщает "Польское радио" со ссылкой на источники.

По их данным, решение будет принято в ближайшие дни. При этом Польша получит почти треть всей суммы: около 30 млн евро.

Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Об этом также размышляет Болгария и Румыния, пишет издание.

Параллельно Еврокомиссия проводит переговоры с Польшей и Венгрией относительно введенного запрета на импорт зерна из Украины. А во вторник 25 апреля это будет одной из тем встречи министров сельского хозяйства ЕС в Люксембурге.

Деньги для фермеров выделят из бюджета ЕС, из антикризисного резерва.

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия официально запретили импорт украинского зерна и других разных продуктов, ответив на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает неконкурентной местную продукцию.

В ЕС считают, что введенные Польшей, а вслед за нею Венгрией и Словакией ограничения по поставкам украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и Евросоюзом.

Мы разбирались в отдельном материале, чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы.