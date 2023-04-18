На украинско-польской границе собралось много молочной продукции из-за приостановки экспорта через Польшу.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.

"В Европу Украина экспортировала две позиции: сухую сыворотку и сгущенку. Они начали занимать хорошие позиции в Европе. Основными потребителями этой продукции была Польша", - рассказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

В понедельник СМИ сообщили, что введенные Венгрией, Польшей и Словакией ограничения по поставкам украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Позже власти Польши сообщили, что польско-украинские переговоры о возобновлении транзита сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу не оказались успешными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что между Украиной и Польшей не будет границ.

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