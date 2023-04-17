Украина и Польша будут вместе "совершенствовать учебники" по истории и географии. Об этом шла речь на встрече 14 апреля министра образования и науки Украины Оксена Лесного с чрезвычайным и полномочным послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

О договоренностях сообщило Министерство образования и науки на своем сайте.

"В контексте усовершенствования содержания учебников стороны договорились о взаимодействии в рамках деятельности украинско-польской комиссии по усовершенствованию школьных учебников по истории и географии", - сказано в пресс-релизе.

Министр также рассказал о состоянии обработки проектов двух международных договоров о сотрудничестве в сфере высшего образования и о деятельности учреждений дошкольного, общего среднего образования, в которых обучение происходит на польском языке, или польский язык изучается как язык национального меньшинства в Украине, и учебных заведений с украинским языком и изучением украинского языка в Польше. Лесной выразил надежду, что соглашения в ближайшее время будут подписаны.

На днях Лисовый предложил сократить количество предметов в школах, ссылаясь на то, что школьники устают и испытывают напряжение.

Также недавно в сети разгорелся конфликт из-за высказывания министра образования о русскоговорящих учителях.