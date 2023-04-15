Новый министр образования Оксен Лисовый предлагает сократить количество предметов в школах. Этой теме он посвятил пост у себя в Фейсбуке.

Главной причиной этой инициативы он называет стремлением снизить психологическое и умственное напряжение на детей.

"Например, в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (где-то без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные", - аргументирует Лисовый.

Ссылаясь на закон "Об образовании" от 2017 года, он напоминает, что в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, дети смогут выбирать направление, по которому они хотят учиться - по американской модели образования. Министр предлагает начинать дискуссию по этому поводу уже сегодня.

Напомним, ранее в сети разгорелся конфликт из-за высказывания министра образования Лисового о русскоговорящих учителях.

Позже соучредитель рекламного агентства Tabasco прокомментировал языковой скандал о Могилянке и Лисовом.

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