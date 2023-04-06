Министерство образования Украины утвердило предельное количество учеников, которые могут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) за границей с указанием городов, где это можно сделать.

Об этом сообщается в таблице, опубликованной на сайте ведомства.

НМТ за границей будет проводиться так же, как и в Украине, то есть в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

Напомним, на днях в Министерстве образования и науки Украины опубликовали алгоритм поступления в вузы в 2023 году. Сообщалось, что минимальный порог для поступления на бюджет составляет 130 баллов на ВНО.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как будет проходит НМТ в 2023 году.

Война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

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