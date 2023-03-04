Регистрация на национальный мультипредметный тест (аналог школьных выпускных экзаменов и ВНО) начнется в апреле на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Об этом сообщила заместитель директора центра Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона.

Регистрация будет проходить в электронном формате. Участникам теста необходимо будет загрузить свои документы в специальный сервис. Подачи документов по почте не будет.

Между тем, сегодня будущим абитуриентам предоставили возможность потренироваться с прохождением национального мультипредметного теста по математике.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

Демонстрационный тест доступен на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации (ГИА) и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ).

Ранее мы писали, что Минобразования представило проект порядка приема абитуриентов в вузы в текущем году. Вступительная компания будет основываться на усовершенствованном национальном мультипредметном тесте (НМТ).