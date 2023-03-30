В Министерстве образования и науки Украины опубликовали алгоритм поступления в вузы в 2023 году.

Соответствующая инфографика появилась на странице ведомства в Facebook.

Минимальный порог для поступления на бюджет составляет 130 баллов на ВНО.

Сообщается, что ключевым инструментом вступительной кампании 2023 года становится личный электронный кабинет абитуриента, предоставляющий возможность быстро и в удобном для поступающего месте и времени, в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе.

Для подтверждения выбора места учебы достаточно будет определиться в личном электронном кабинете поступающего. Для получения профессионального высшего образования за счет государственного или местного бюджета поступающие будут участвовать в творческом конкурсе (для определенного перечня специальностей) или собеседовании по одному или двум предметам.

Для тех, кто планирует обучаться за средства физических или юридических лиц, предусмотрено поступление на основании рассмотрения мотивационных писем.

Напомним, в середине марта Минобразования опубликовало приказ, утверждающий правила поступления в украинские вузы в 2023 году. Так, убраны преференции для поступающих из прифронтовых регионов: Харьковская, Херсонская, Николаевская области и т.д. В прошлом году они поступали без тестов, только по собеседованию. В этом году они должны сдавать тесты со всеми.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Минобразования объяснили, как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в вузы.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование будет проходить в две сессии. Основная - с 5 июня по 23 июня, а дополнительная - с 11 по 24 июля.