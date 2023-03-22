Министерство образования и науки Украины утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Тестирование будет проходить в две сессии:

основная: 5 июня - 23 июня;

дополнительная: 11-24 июля.

Зарегистрироваться для участия в основной сессии НМТ можно с 3 апреля по 3 мая 2023 года.

До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/ за рубежом, в котором он желает пройти НМТ).

В дополнительной сессии смогут зарегистрироваться лица, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться для прохождения НМТ в основной период.

Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее, чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

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