Нового министра образования Оксена Лисового, утвержденного сегодня на должность Радой, подозревают в плагиате в его диссертации "Социокультурная самоидентификация личности", которую он защитил в 2012 году.

Информация об этом появилась на портале "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Там приводятся примеры, где совпадают целые куски текста с чужой работой, вставленные в диссертацию Лисового без кавычек и указаний цитирования.

В частности, портал пишет, что был существенно скопирован и раздел с выводами, а в тексте диссертации можно заметить замену украинской "i" на английскую "i" - что является способом обмануть программу поиска плагиата.

Также сообщается, что 50% упомянутых "публикаций по теме диссертации" оказались фальшивыми.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлет отправлен Верховной Радой в отставку. Его сменщиком парламент назначил директора Малой академии наук Оксен Лисовой.

После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ, откуда продолжает удаленно управлять Малой академией наук, которую возглавляет с 2010 года.

О том, кто такой Лисовой, мы рассказывали в отдельном материале.