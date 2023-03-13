Весенние каникулы в школах предлагается провести с 27 марта по 2 апреля.

Об этом говорится в рекомендациях, разосланных в школы Минобразования.

При этом отмечается, что каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики будут уходить на отдых: все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, погодных условий, безопасности в регионе.

В школах, лицеях и колледжах с трехместровой системой с модулями рекомендуется проводить весенние каникулы 2023 с 3 по 9 апреля.

Ранее мы также писали, что Минобразования представило проект порядка приема абитуриентов в вузы в текущем году. Вступительная компания будет основываться на усовершенствованном национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Кроме того, мы сообщали, что в апреле на сайте Украинского центра оценивания качества образования начнется регистрация на национальный мультипредметный тест (аналог школьных выпускных экзаменов и ВНО). Регистрация будет проходить в электронном формате. Участникам теста необходимо будет загрузить свои документы в специальный сервис. Подачи документов по почте не будет.