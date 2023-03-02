Абитуриенты со временно оккупированных территорий смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно.

Об этом сообщили в Минобразования.

Из-за мер безопасности национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проводиться 1 день. Временные экзаменационные центры будут работать на подконтрольной Украине территории.

Также центры сдачи НМТ организуют в украинских образовательных центрах европейских стран.

В этом году для поступления в ВУЗ можно использовать также результаты НМТ за 2022-й год, или ЗНО 2021-2022 годов.

Ранее в МОН подробно рассказывали, как поступить в ВУЗы в 2023 году. Усовершенствованный национальный мультипредметный тест будет состоять из двух обязательных предметов: украинский язык и математика, а также одного предмета на выбор - история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий или испанский язык), физика, химия или биология (сделать выбор необходимо будет при регистрации на НМТ). Продолжительность тестирования будет 180 минут, в одном тесте будут вопросы сразу по трем дисциплинам.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины поддержала законопроект, освобождающий 11-е классы от государственной итоговой аттестации (ГИА) и определила порядок поступления в вузы в формате национального мультипредметного теста (НМТ)