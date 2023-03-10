Петиция за введение в украинских школах предмета "Половое воспитание" набрала 25 тысяч голосов.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению авторов петиции, половое воспитание значительно снизит риск насилия, количество беременностей среди подростков и повысит возраст для осуществления первого полового контакта.

Ранее мы писали, что медики рассказали, сколько украинских подростков начинают половую жизнь младше 12 лет.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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