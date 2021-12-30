Несмотря на сложившееся мнение общественности, не все случаи заражения ВИЧ являются результатом полового контакта. Многих людей этот диагноз сопровождает с рождения и с малых лет, и оказывает огромное влияние на дальнейшую жизнь.

На 1 января 2020 года в Украине на диспансерном учете 65 010 ВИЧ-позитивных женщин, среди них 372 девушки 15-17 лет. До 1 ноября 2020 года впервые выявили у 19 девушек с ВИЧ.

Об этом рассказал центр гражданского здоровья Украины у себя на странице в Facebook.

Фонд борьбы со СПИДом в Украине, с помощью благотворительной женской организации "Позитивные женщины", провел исследование личных и социальных аспектов жизни ВИЧ-позитивных девочек 14-18 лет в Украине. По данным опроса, их восприятие своего статуса сильно отличается по сравнению со взрослыми женщинами. Пути решения проблем ВИЧ-инфицированных подростков должны быть особыми.

В исследовании приняли участие 250 ВИЧ-положительных девушек в возрасте от 14 до 18 лет из 14 областей Украины и города Киева.

Данные опроса в цифрах:

75% девушек адаптировались к жизни с ВИЧ и воспринимают болезнь как неотъемлемую часть себя;

25% девушек нуждаются в психологической и социальной поддержке;

Лишь 25% опрошенных узнали о положительном статусе ВИЧ в младших классах;

67% девушек не могут объяснить термин "стигма", а 54% не знают, что такое "дискриминация", даже когда сталкиваются с ней регулярно;

45% опрошенных не рассказывают о своем статусе из-за страха потерять близких и друзей;

45% девушек не доверяют медицинским работникам.

Девочки с ВИЧ страдают от недостаточного полового воспитания. 56 из 250 опрошенных девушек имели сексуальный опыт, 24 из них не давали активного согласия на половую связь, две девушки уже столкнулись с сексуальным насилием. Принцип активного согласия в сексуальных отношениях понятен лишь каждой шестой девушке среди опрошенных.

Девушки с положительным ВИЧ-статусом страдают от недостатка информации и поддержки, чтобы научиться жить и адаптироваться к новым обстоятельствам.

Ранее "Страна" рассказала, что в США разрешили применять препарат Apretude для профилактики ВИЧ-инфекции.

Также мы писали, что в ноябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 377 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.