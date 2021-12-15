В МОЗ сообщили, сколько человек в Украине умерли от СПИД и заразились ВИЧ за ноябрь. Инфографика
В ноябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 377 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, у 310 пациента диагностировали СПИД, а 75 человек от СПИДа умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины во вторник, 15 декабря.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в ноябре 2021 года:
- гетеросексуальный - 938;
- гомосексуальный - 31;
- парентеральный - 400;
- вертикальный - 219**;
- неизвестный - 2.
** Большинство из инфицированных (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.
Медики напоминают, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.
Антиретровирусная терапия ингибирует размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а следовательно, продолжает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.
Медики утверждают, что если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-положительные люди с угнетенным вирусом не могут передавать его здоровым, даже при половом акте.
В ЦОЗ напомнили, что быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и т.д. Это бесплатно и безболезненно.
В МОЗ отчитались за ноябрь по СПИД и ВИЧ. Источник: Facebook/МОЗ Украины
Ранее "Страна" сообщала, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.
Также мы писали, что в МОЗ объяснили, почему при передающемся половым путем заболевании в больницу должны обращаться оба партнера.