В МОЗ предоставили статистику о заболевших ВИЧ и СПИД за ноябрь 2021 года, Фото: 26test

В ноябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1 377 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, у 310 пациента диагностировали СПИД, а 75 человек от СПИДа умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины во вторник, 15 декабря.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в ноябре 2021 года:

  • гетеросексуальный - 938;
  • гомосексуальный - 31;
  • парентеральный - 400;
  • вертикальный - 219**;
  • неизвестный - 2.

** Большинство из инфицированных (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Медики напоминают, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. 

Антиретровирусная терапия ингибирует размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а следовательно, продолжает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.

Медики утверждают, что если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-положительные люди с угнетенным вирусом не могут передавать его здоровым, даже при половом акте.

В ЦОЗ напомнили, что быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и т.д. Это бесплатно и безболезненно.

Статистика по ВИЧ и СПИД в Украине за ноябрь

Инфографика СПИД и ВИЧ за ноябрь

В МОЗ отчитались за ноябрь по СПИД и ВИЧ. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что медики в России разрабатывают два разных лекарства от ВИЧ и СПИД.

Также мы писали, что в МОЗ объяснили, почему при передающемся половым путем заболевании в больницу должны обращаться оба партнера.

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