Минобразования опубликовало приказ, утверждающий правила поступления в украинские вузы в 2023 году.

Документ появился на сайте ведомства.

Из главных моментов:

- убраны преференции для поступающих из прифронтовых регионов: Харьковская, Херсонская, Николаевская области и т.д. В прошлом году они поступали без тестов, только по собеседованию. В этом году они должны сдавать тесты со всеми;

- для абитуриентов с оккупированных территорий будет только собеседование, как и в прошлом году;

- первоочередно на бюджет будут зачисляться пострадавшие от войны абитуриенты: дети участников боевых действий (живых или погибших), жители прифронтовых или оккупированных территорий (не зарегистрированные как переселенцы), дети пострадавших на Евромайдане 2014 года;



- в этом году граждане Польши получат право на получение профессионального высшего образования в украинских ВУЗах наравне с гражданами Украины, в том числе и на бюджетной основе;

- участники боевых действий имеют право на бесплатное профессиональное высшее образование, даже если они уже получили бесплатное высшее образование на протяжении восьми предыдущих лет.

Прием документов будет длиться с 30 июня по 13 июля. Зачисление на бюджет - до 31 июля, на контракт - до 3 августа.

Ранее сообщалось, что учившиеся в Украине иностранные студенты оказались в подвешенном состоянии после вторжения России.

Также мы писали, что в МОН рассказали, как поступить в ВУЗы в 2023 году.