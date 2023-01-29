Военная подготовка для российских школьников и студентов станет обязательной с 1 сентября 2023 года. Вероятно, эта инициатива руководства РФ свидетельствует о милитаризации общества.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

Британская разведка сообщает, что недавно минобразования РФ предоставило более подробную информацию о ранее объявленном плане по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы.

Школьники будут проходить военную подготовку в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Детей будут учить пользоваться автоматами, ручными гранатами, а также средствами индивидуальной защиты.

Такие уроки станут обязательными со следующего учебного года. Кроме того, в декабре 2022 года в России заявили, что военную подготовку также вернут в ВУЗы.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также (вероятно преднамеренное) воспоминание о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - добавляет британская разведка.

Напомним, еще в ноябре 2022 года сообщалось, что минобороны РФ поддержало идею ввести начальную военную подготовку в школах и техникумах России. Преподавательский состав для предмета предлагали набирать из офицеров и участников боевых действий.

Также мы писали, что российских школьников будут учить стрелять из Калашникова на уроках ОБЖ.