Министерство образования и науки РФ рекомендовало российским вузам включить в программы модуль по основам военной подготовки с 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе рассказали, что учреждения сами разрабатывают программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

"Решение вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, курс может преподаваться в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Кроме того, в ведомстве добавили, что для изучения курса женщинами ограничений нет.

Ранее сообщалось, что при федеральных вузах России создадут 16 новых военных учебных центров.

Напомним, в ноябре Минобороны РФ поддержало идею о введении в школах, училищах, техникумах и колледжах России начальной военной подготовки.

Ранее мы писали, что российских школьников на уроках ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) будут готовить к бою. Учеников 10-11 классов научат стрелять из автомата Калашникова, обращаться с гранатами Ф-1 и РГД-5 в рамках элемента начальной военной подготовки.

Также "Страна" сообщала, что в российских школьных учебниках расскажут о "преступлениях киевского режима на Донбассе".