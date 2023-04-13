Соучредитель рекламного агентства Tabasco Александр Смирнов прокомментировал "Стране" скандал вокруг его поста с критикой нового министра образования Украины Оксена Лисового и Киево-Могилянской академии по теме русского языка.

"Вероятно, что вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как Киево-дебилянская академия, на каком языке люди говорят на переменах", — такой пост написал Смирнов в ответ на заявление Лисового, что в школах и в ВУЗах преподаватели не должны говорить на русском даже на переменах (аналогичное решение ранее приняла Киево-Могилянская академия).

После чего против него поднялась волна хейта в соцсетях.

На вопрос "Страны" о его видении места и роли русского языка в Украине Александр Смирнов ответил, что эта тема крайне болезненна для общества, не имеет однозначного ответа и раскалывает людей. Смирнов же выступает за "формулу единства, при которой свободы граждан Украины стоят на вершине иерархии".

"Государство и активисты должны взять на себя роль ответственных арбитров и своим примером показывать, как находить решения в рамках Конституции и закона, избегая острых углов. Европейские ценности, цивилизация, Венецианская комиссия и наши перспективы в ЕС – все это необходимо учитывать", - сказал Смирнов.

Он добавил, что именно культура свободы, по его мнению, отличает Украину от России.

"Мое мнение было и остается таким: украинский язык государственный, язык образования, культуры, политики. Притеснения и запреты других языков – неконституционны. Самая большая ценность Украины – это свобода. Она не может быть выборочной или эксклюзивной. Заменив свободу на контроль, деля украинцев на сорта, правильных и неправильных патриотов, позволяя вмешательство государства в личные дела семьи, мы предадим себя. Станем Россией наоборот", - считает Александр Смирнов.

Также он извинился за свой выпад в адрес Киево-Могилянской академии.

"Мне жаль, что в резком высказывании о запрете русского языка в частном общении Могилянки я мог оскорбить преподавателей и студентов. Традиции Академии достойны уважения. Я говорил не о них, а об антиконституционном и разделяющем запрете", - отметил Смирнов.

Кроме того, как сообщил Смирнов "Стране", из-за поста с критикой министра образования и Киево-Могилянской академии он получил много угроз в личных сообщениях на Фейсбуке.

"Когда политики и инфлюенсеры, чиновники позволяют себе буллинг, мы получаем такую картину. Думаю, на моем месте мог оказаться любой человек с непопулярной позицией", - сказал "Стране" Александр Смирнов.

Также он уточнил, что не удалял свой пост с критикой Лисового - он по-прежнему доступен на его странице, но только для друзей.

Напомним ранее в Киево-Могилянской академии запретили говорить по-русски.

После этого в сети разгорелись споры.

А в самой Могилянке уточнили, что наказывать за разговоры по-русски в ее стенах никто не будет.

Также мы писали, что нового главу Минобразования Оксена Лисового подозревают в плагиате в его диссертации.