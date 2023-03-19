Очередной скандал на языковой почве произошел в одном из магазинов Одессы. Посетительница магазина была недовольна тем, что в нем транслируется песня на русском языке, начала снимать это на телефон, но была остановлена продавщицей.

Видеозапись произошедшего посетительница магазина выложила в свободном доступе в популярной среди молодежи соцсети TikTok.

Между продавщицей и посетительницей возникла дискуссия, в котором продавщица тоже говорила по-русски, заявляя, что будет это делать, потому что ей так удобно и она живет в свободной стране.

Напомним, вчера мы сообщали о языковом скандале, случившемся на одной из улиц Львова.

Ранее языковой омбудсмен посоветовал обращаться к правоохранителям, если человек в магазине услышал песню Лепса.

Кроме того, мы писали, как в сентябре во Львове русскоговорящую девушку принялись оскорблять из-за языка, на котором она разговаривает. Кроме того, ее записывали на видео и угрожали "сделать знаменитой".

В Ровно также языковой скандал с беженцами попал на видео. Русскоязычную девушку обзывали кацапкой, требуя перейти на украинский язык, а она им говорила, что "из-за украинской мовы война и началась". Её продолжили оскорблять, заявляя, что война началась "из-за таких, как ты".