Интернет-магазины в Украине нужно вести на украинском языке, а основной язык уже может дублироваться другими языками.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Это же касается и мобильных приложений.

"Версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине. Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.д. Мобильные приложения субъектов хозяйствования, реализующие товары и услуги в Украине, должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке", - сообщил он.

По данным Кременя, это правило является требованием закона Украины "Об электронной коммерции", согласно которому субъекты хозяйствования, реализующие продукцию через интернет, обязаны предоставлять информацию о своем полном наименовании (для юридических лиц) или фамилии, имени и отчестве (для физических лиц-предпринимателей), а также местонахождении юридического лица или месте регистрации и месте фактического проживания физического лица-предпринимателя.

В случае мобильных приложений, пользовательский интерфейс на государственном языке поможет обеспечить прозрачность и защиту прав потребителей в электронной коммерции.

Напомним, ранее мэра Харькова Игоря Терехова во второй раз оштрафовали за использование русского языка в соцсетях.

Также мы писали, как Кремень подал в суд на зама мэра города Днепр за общение на улице с горожанами на русском.