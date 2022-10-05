В течение июля-сентября на адрес уполномоченного по защите государственного языка поступило больше обращений граждан о нарушении их прав на получение информации и услуг на государственном языке (1155), чем за предыдущие полгода (962).

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По статистике жалоб лидируют город Киев (27,1%), Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.

Наиболее проблемным вопросом в обращениях граждан остается язык интернет-сайтов – 34,5%, наружная реклама, вывески, надписи – 17,8%; обслуживание непосредственно (оффлайн), информация о товарах и услугах – 10,6%; медиа, информационные сайты – 9,9%, язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%; образование – 3%, здравоохранение – 3%, другое – 13,7%.

Ранее мы писали, что спустя шесть месяцев войны украинцы стали чаще разговаривать в быту по-украински, отказываться от российских музыки и сериалов, а также хуже относиться к жителям Крыма и "ЛДНР". Также жители Украины по-прежнему уверены в победе в войне, но в основном считают, что на это потребуется немало времени.

Напомним, война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".