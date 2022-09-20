Уполномоченная по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк подготовила письмо на имя мэра Белгород-Днестровского (Одесская область) из-за стеллы с указанием города на русском языке.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Витко-Присяжнюк напомнила, что согласно статье 41 Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного" географические названия, а также названия других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке. Названия объектов топонимики не переводятся на другие языки, а передаются согласно звучанию на украинском.

Напомним, что в Одессе и области отказались от обучения русского языка в школах.

А вот касательно сноса памятника Екатерине II в Одессе мэр города высказался против.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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